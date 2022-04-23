2022/04/23 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬هناك‭ ‬خطوتان‭ ‬سريعتان‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تنموية‭ ‬صحيحة،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬خطوات‭ ‬كثيرة‭ ‬تفصيلية‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬أصلاً‭.‬ ‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬العزوم‭ ‬مع‭ ‬فائض‭ ‬إيرادات‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬بحسب‭ ‬تصريح‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬٢٦‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬لنشرع‭ ‬فوراً‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬للأجيال‭ ‬بمرحلة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائض الأموال والوزراء الفاشلون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائض الأموال والوزراء الفاشلون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).