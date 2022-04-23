أربيل تسلم بغداد بيانات إيراداتها والقرار غير محسوم في ديوان الرقابة المالية

2022/04/23 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬الزمان أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنها‭ ‬سلمت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإيرادات‭ ‬المالية‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬ببغداد‭ ‬ان‭ ‬الخطوة‭ ‬الكردية‭ ‬لا‭ ‬تحسم‭ ‬الخلاف‭ ‬لان‭ ‬دوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬المركزي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لديه‭ ‬تحفظاته‭ ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬موقفه‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬المخالفات‭ ‬السابقة‭ ‬وغير‭ ‬المحسومة‭.‬ وقال‭ […]

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