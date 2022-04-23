2022/04/23 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنت اقترحت مخرجا سياسيا مشرفا لازمة سياسية مستعصية ، لاشيئ فيها لوضعي الشخصي ، وكنت منذ اليوم الاول في كانون اول / 2011 طالبت بفرصة تقاضي عادل كي اعود لامثل امام القضاء ، ولاانتظر عفواً من احد فانا بريئ والدوافع سياسية ، متى تحققت الفرصة اعود في اي وقت لأواصل خدمة ⁧ #العراق⁩ وطني .[…]

ظهرت المقالة العودة إلى بغداد..



طارق الهاشمي: أنا بريء وانتظر الفرصة أولاً على ايرث نيوز.

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