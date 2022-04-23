البيت الأبيض: بايدن سيرشح مايكل راتني سفيرا لدى السعودية

2022/04/23 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن يعتزم ترشيح مايكل راتني سفيرا للولايات المتحدة في السعودية وسط تصدع العلاقات بين واشنطن وحليفتها التقليدية في الخليج.

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