شاهد بالفيديو.. صلاح الموسوي: المسؤولون في العراق غشمة وهذه حقيقة كثير منهم

2022/04/23 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n-VQ2cea8YA

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