الغزي يؤكد ضرورة استلهام العبر من وحي سيرة الإمام علي

2022/04/23 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ضرورة استلهام العبر من وحي سيرة الإمام علي (عليه السلام),وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزّي، حضرَ الفعالية، التي أقامتها كلية الفنون الجميلة، في العاصمة بغداد، لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)".وشدد الأمين العام، بحسب البيان، على ضرورة استلهام العِبَر، واستيعاب الدروس، من وحي سيرة الإمام علي (عليه السلام) الحافلة بأسمى معاني النُّبل، والكرامة، والفضيلة، في إعلاء كلمة الحقّ، ونصرة الضعفاء، ورفع راية العدالة الاجتماعية، واعتماد مواقفه المُشرّفة، دليلا في المعاملة الحسنة مع الأخوة في الدين، والنُّظراء في الخلق، والغِلظة في الحفاظ على أموال الفقراء.و أشاد الغزّي، بمبادرة كلية الفنون الجميلة، بمبدعيها وطلبتها وملاكاتها، وهي تتخذ من تراث أمير المؤمنين الزاخر مادة في التربية السليمة، ومنارًا إلى المعرفة العلمية القويمة.وتضمّنَ برنامج الفعالية، مجموعةً من الفقرات الفنية، كالأناشيد، والابتهالات الدينية، واللوحات الموسيقية، وعروض مسرحية، كما شهد الفعاليات افتتاح معرضاً للصور والخط العربي.وحضر الفعالية، وكيل وزارة الثقافة، د.نوفل أبو رغيف، ورئيس مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي، السيد جعفر الونان، وعضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السيدة فاتن الحلفي، وعميد كلية الفنون الجميلة، د.مضاد عجيل الأسدي، فضلا عن نخبة من الأكاديميين، والفنانين، وقادة الرأي، وممثلين عن المجتمع المدني.

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