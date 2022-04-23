2022/04/23 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة الأوكرانية بأنها "كاشفة وشديدة العنف والتأثير"، وكان لها تأثير ‏كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم، بما فيه مصر.‏

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