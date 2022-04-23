2022/04/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial لا يمكنُك أن تمرَّ من جوار صرح "المتحف القومي للحضارة المصرية" المجاور لحصن بابليون بالفسطاط شرق القاهرة، ثم تدلفَ من بوابته، دون أن يخفقَ قلبُك إذ تتذكّر ذلك اليوم التاريخي العالمي المهيب في أبريل 2021 الذي شهد "موكب المومياوات الملكية" وهي تغادر موقعَها القديم في "المتحف المصري" بميدان التحرير، إلى موقعها الجديد الدائم بقاعات "المتحف القومي للحضارة المصرية" على ض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السحورُ على شرف النسيج المصري - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السحورُ على شرف النسيج المصري - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).