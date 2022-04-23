سعاد خيري بنت ألعمارة‎‎ - سعدي ألسعداوي

2022/04/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعدي_ألسعداوي بنت ألعمارة ١٩٢٩ ٢٠٢٢ألتفت جميع حضور ألفلم ألعراقي (صمت ألراعي)* في(ستوكهولم) عندما أبتدأت أمرأة في أفتتاح مداخلتها عن ألفلم بصوت قاطع وبفخر….أنا بنت ألعمارة…كانت تلك (سعاد خيري)** ألتي واصلت حديثها الذي تضمن دفاعها ألمعهود عن قضايا ألمرأة واليسار ،هذا ألدور ألذي طالما لعبته لأجيال عديدة والذي دفعت من أجل ذلك سنوات عديدة من عمرها في سج ......





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