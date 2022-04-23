كربلاء:شاهد بالصور عزاء وبكاء وقيام ودعاء

2022/04/23 | 01:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيت الحشود الغفيرة من المؤمنين ليلة

الحادي عشر من رمضان المبارك في مدينة

كربلاء المقدسة والعتبتين المقدستين

الحسينية والعباسية شعائر عزاء امير

المؤمنين في ليلة استشهاده وقيام ليلة

القدر الثانية باجو

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