الحلبوسي: نستلهم من ذكرى استشهاد الامام علي قيمَ الصبر والثبات

2022/04/23 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، مؤكدا "نستلهم من هذه المناسبة قيم الصبر والثبات ونصرة المظلوم".وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي بذكرى استشهاد سيد البلغاء أبي الحسن ( ع )."وأضاف: "نستلهم من هذه المناسبة قيمَ الصبر والثبات ونصرة المظلوم، وهي دروس على الجميع أن يستوعبها".

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