أنقرة تعلن مقتل عسكري تركي شمالي العراق

2022/04/23 | 01:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد

عسكرييها خلال اشتباكات مع من تصفهم

أنقرة بالإرهابيين في منطقة عملية

"المخلب-القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن القتيل برتبة

رقيب أول مشاة، وقتل اليوم مت

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