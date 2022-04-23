ستة قتلى بتفجير انتحاري في مطعم بمقديشو

2022/04/23 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في مقديشو في هجوم انتحاري استهدف الجمعة مطعماً على شاطئ البحر كان موجوداً بداخله خصوصا قائد الشرطة الصومالية ومسؤولون منتخبون، لم يُصب أيّ منهم بأذى، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

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