البلاستك حرب ناعمة على الكوكب ..القصّة الكاملة - يوسف المحسن

2022/04/23 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن لم يطرأ على بال العالِم الانكليزي ليو بيكلاند المولود في بلجيكا 1863 ان نجاحه في تصنيع مادة البلاستيك الصناعي كبديل رخيص بالمقارنة مع المطاط الطبيعي والاخشاب والمعادن سيجلب كل هذا الاضرار بعد كم المنافع الاقتصادية التي حققها، البلاستك الذي دخل في الصناعات والادوات والاستخدامات واسهم في جعلها بمتناول المليارات من البشر تحوّل اليوم الى مارد مخيف ومهدد كبير وحقيقي لصحة الانسان والتنوع الاحيائي وطبيعة ......





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