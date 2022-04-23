متوالية الظلم لا تزال تتفاعل – قيس الدباغ

2022/04/23 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ جميلة طفلة تجاوزت العقد الأول من عمرها بقليل ،طفلة عيناها واسعتان ولها ظفيرة متدلية على كتفها الايمن تعيش مع عائلتها في قرية غافية على ضفاف دجلة وهي اكبر الأطفال في أسرتها والدها معلم في مدرسة ابتدائية في نفس القرية ما أن تقع عليه عيناك حتى ينبئك شكله الهزيل وهندامه ونظاراته السميكة بحجم تأثير […]

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