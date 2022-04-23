2022/04/23 | 02:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضية الأوروبية إن الشركات الأوروبية قد يمكنها شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو جراء غزو أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأوروبية: الشركات قد يمكنها شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك العقوبات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأوروبية: الشركات قد يمكنها شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).