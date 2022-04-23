شاهد بالفيديو.. هناك مناطق كبيرة جدا في بغداد غير مستثمرة من قبل أمانة بغداد

2022/04/23 | 02:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ACYbfg9-JSo

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