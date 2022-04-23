بالصور.. علي حاتم السليمان يدشن حراكه السياسي في بغداد بلقاء المطلك

2022/04/23 | 02:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس ما يسمى بـ"اتحاد المعارضة

العراقية" علي الحاتم سليمان، الجمعة،

رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك،

في مقره ببغداد.

وقال المركز الاعلامي للسليمان في

تغريدة عبر تويتر، إن "رئيس اتحاد

المعارض

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