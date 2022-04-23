2022/04/23 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البوندسبنك في تقرير إنّ "الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقّعات" الاقتصادية الراهنة إذا ما توقّفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الألماني يحذر من "كلفة باهظة" على ألمانيا إذا حُظر الغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الألماني يحذر من "كلفة باهظة" على ألمانيا إذا حُظر الغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).