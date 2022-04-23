تحديث (وثائق ,الأممية) :هل سيتخلص الحلفاء عن الفرصة الأخيرة؟ .ليون تروتسكي - عبدالرؤوف بطيخ

2022/04/23 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ • لكل شعوب وحكومات الدول المتحالفة.توقفت مفاوضات السلام في بريست ليتوفسك ، بين وفد الجمهورية الروسية ووفود ألمانيا والنمسا والمجر وتركيا وبلغاريا لمدة عشرة أيام حتى الثامن من يناير ، بهدف منح دول الحلفاء الفرصة الأخيرة المشاركة في المفاوضات اللاحقة وتأمين نفسها ضد كل عواقب سلام منفصل بين روسيا والدول المعادية.تمت صياغة برنامجين في بريست ليتوفسك.• الأول: يعبر عن آراء مجلس السوفييت لعموم ......





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