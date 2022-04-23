الذكرى 152 لميلاد لينين (2) والأخيرة - تاج السر عثمان

2022/04/23 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تناولنا سابقا الذكري 152 لميلاد لينين الذي كان في 22 أبريل 1870 ، ودوره في ثورة أكتوبر الاشتراكية ، والواقع أنه لا يمكن عزل سيرة لينين عن الثورة الروسية التي كانت من أهم أحداث القرن العشرين ، مثل الثورة الفرنسية التي كانت من أهم أحداث القرن الثامن عشر، كما يقول ماركس : الثورات قاطرة التاريخ ، فقد كانت الثورتان الفرنسية والروسية من أهم معالم التحول في التاريخ الإنساني.في الثورة الفرنسية ......





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