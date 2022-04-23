القومية عند لينين [1] ليون تروتسكي. - عبدالرؤوف بطيخ

2022/04/23 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ أممية لينين لا تحتاج إلى شهادة توصية.



علامتها المميزة هي الانفصال الذي لا يمكن التوفيق فيه ، في الأيام الأولى من الحرب العالمية ، مع ذلك التزوير للأممية الذي ساد في الأممية الثانية.إن القادة الرسميين "للاشتراكية" من المنبر البرلماني ، من خلال الحجج المجردة بروح الكوزموبوليتيين القدامى ، جعلوا مصالح الوطن متوافقة مع مصالح الإنسانية.عمليا ، أدى هذا ، كما نعلم ، إلى دعم الوطن الأم الجشع من خلال ا ......





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