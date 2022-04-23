تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة في البوسنة والهرسك

2022/04/23 | 02:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة في محيط البوسنة والهرسك، وأنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة للهزة.وذكر المركز أن "بؤرة الهزة وقعت على بعد 42 كيلومترا جنوب شرقي مدينة موستار حيث يقطن نحو 104 آلاف شخص".وأضاف "أن مركز الهزة وقع على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض".

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