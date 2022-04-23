وفد جامعة الموصل يبحث دعم منظمة الفاو للثروة الزراعية في تلكيف

2022/04/23 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهجت درسون – الموصل بعد أن قامت منظمة الزراعة والأغذية ” الفاو ” مشروعها “دعم سبل العيش الزراعية للعائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية ” في العراق الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة ،الذي كان لتدخلاتها أصداء واسعة لدى المسؤولين المحليين والمزارعين ومربي الماشية ؛ فقررت كلية الزراعة والغابات- جامعة الموصل إقامة […]

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