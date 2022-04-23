بالفيديو.. حكيم شاكر ينفي أنباء تعرضه لوعكة صحية

2022/04/23 | 02:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مدرب فريق القوة الجوية حكيم شاكر، الانباء التي تحدثت عن تعرضه لوعكة صحية بعد مباراة الصقور والجزيرة الإماراتي.وتغلب القوة الجوية على الجزيرة بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي: IMG_8828

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حكيم شاكر ينفي أنباء تعرضه لوعكة صحية أولاً على ايرث نيوز.

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