جرائم الحرب بين الممنوع والمسموح 

2022/04/23 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتتزامن ذكرى احتفالها في التاسع من مايو بيوم "النصر"على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، مع إعلان "نصرها الجديد"، بعد تعديل استراتيجيتها الحربية للتركيز على إقليم دونباس وتحقيق ماوضعته من أهداف لما تسميه "العملية السكرية الخاصة" في أوكرانيا.

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