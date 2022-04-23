زيلينسكي: أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها

2022/04/23 | 03:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها من الدول الغربية.وقال زيلينسكي في كلمة له: "أشكر جميع شركائنا الذي أصغوا إلينا في نهاية المطاف، ويزودوننا بما طلبناه تحديدا".وكانت كييف قد توجهت أكثر من مرة إلى الدول الغربية بطلب تزويد قواتها بالأسلحة الثقيلة.

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