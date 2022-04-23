مقارنة براتبه.. لكيب تكشف قيمة كل هدف سجله ميسي في فرنسا

2022/04/23 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الآمال بحصيلته التهديفية المتواضعة في أول موسم له مع باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني.

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