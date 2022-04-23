الجيش العراقي يداهم مقرا لعناصر

2022/04/23 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت قوة من الجيش العراقي في سنجار شمال البلاد مقرا لعناصر "اليبشه" الموالية لحزب العمال الكردستاني المصنف على لائحة الإرهاب الدولي، بحسب ما أفاد مصدر أمني لمراسل "الحرة".

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