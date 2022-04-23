رقم قياسي جديد لكامب نو في مباراة نسائية

2022/04/23 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطم ملعب كامب نو رقمه القياسي العالمي لمباراة كرة قدم نسائية، الجمعة، عندما حضر أكثر من 91600 مشجع في مباراة فاز فيها برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف لفولفسبورغ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

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