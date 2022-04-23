2022/04/23 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور الصنّارة بريئة ومساحة النهر، هي يدك الآثمة.…عندما بالغوا في الانحناء توحدّوا، من أجل الغياب في مدنهم الضائعة.…على أساس فكرة الخلود، تبنى آمال الفقراء ويساقون إلى حتوفهم.



مع أن الفكرة قائمة على أساس الخوف من الموت ورفض الفناء.…عندما أضرب رأسي بجدار فاتحةً لصلاة، تتساقط عنه كل المساحات التي تقلقني.



الصلاة ليست سيئة إذا كانت لجدران تستجيب.…الرقص مساحة هداية رياضية، فهو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساحات 3 - فاتن نور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساحات 3 - فاتن نور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).