قصة متحف إسباني ومحاكم أميركية ولوحة سرقها النازيون

2022/04/23 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحف إسباني بارز، الجمعة، إنه واثق من أن المحاكم الأميركية ستحكم مرة أخرى أن لوحة انطباعية فرنسية قيّمة أخذها النازيون من عائلة يهودية، تنتمي إلى المتحف وليس لأحفاد العائلة.

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