2022/04/23 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه صرح بايدن في إحدى نزواته المشهوره بانه يقف على رأس معسكر الديمقراطية ضد الاستبداد.



صدر التصريح في معرض التضامن مع نظام زيلنسكي في أكرانيا.



ويشاء التقصي الصحفي ان تُظهر لبايدن في حاضرة امبراطوريته الامبريالية حقيقة الديمقراطية في أكرانيا وكذلك في الولايات المتحدة، وهل يختلف حال الديمقراطية في أكرانيا عنه في نظام بينوشيه الذي خلقته السياسة الأميركية ورعته؟ يجيب على السؤال موقع كونسورتيوم الإليكتر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حال الديمقراطية في أرجاء الامبراطورية الامبريالية - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حال الديمقراطية في أرجاء الامبراطورية الامبريالية - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).