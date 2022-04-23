هل اخترق الإخوان هيئة كبار العلماء بالأزهر؟ - سامح عسكر

2022/04/23 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر الدكتور محمد محمد أبو موسى "عضو هيئة كبار العلماء" بالأزهر، والمشهور "بشيخ البلاغيين" لتخصصه في علوم اللغة العربية وكتابته فيها بعض المؤلفات، وقفت على صفحته بالفيس بوك وجدته يهتم أكثر بعلاقة الدين بالدولة ويقول بوضوح أن الأصل في الدين أنه مرتبط بالسياسة والدولة، وعلى الحاكم تطبيق شريعة الله وإلا سوف يكون مبتعدا عن الدين، وبهذا المقال سنبحر في منهجية وأقوال الشيخ من صفحته وكتاباته المنشورة بالمصدر، ......





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