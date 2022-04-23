عودة روسيا إلى الركح العالمي 1 - إدريس ولد القابلة

2022/04/23 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة تتطلع روسيا بشكل متزايد إلى إفريقيا لإظهار القوة والنفوذ.



يمثل هذا تحديًا حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الديمقراطية والسلام والازدهار.بعد عقود من الغياب، عادت روسيا للظهور مرة أخرى في القارة الأفريقية.



لتحقيق هذه العودة بعد غياب، يعتمد بوتين على مجموعة متنوعة من أدوات وأساليب تزعج الرأي العام الدولي وتثير مخاوف متصاعد باعتبارها تعلن جهرة موجة جديدة من منافسة القوى العظمى في إفريقيا، بل ......





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