منظمات دولية تدعو للتحرك ضد أزمة الغذاء التي سببها الغزو الروسي

2022/04/23 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قادة صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية.

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