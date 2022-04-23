نجاة قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

2022/04/23 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل قائدا كبيرا بالحرس الثوري في جنوب شرقي إيران، في ساعة مبكرة من صباح السبت، مما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن العميد حسين الماسي، قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان، لم يصب بأذى بعد الهجوم، […]

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