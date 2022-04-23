2022/04/23 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة غربي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بعزيمة رجال تسلحت بحب العراق، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله ، صباح اليوم السبت، القطعات الأمنية الباسلة، بالمرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) غربي البلاد".

وأضاف البيان أن "قطعات قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الانبار والفرات الأوسط تشترك في هذه العملية، في الوقت الذي تشرع فيه قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جواً بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء".

وتابع أن "هذه العملية تأتي بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية كما تزامنت بفعاليات تعرضية تنفذها القوات الباسلة في قواطع أخرى، حيث باشر اللواء الأول في فرقة الرد السريع بالاشتراك مع وحدات قيادة عمليات ديالى بحملة تفتيش ضمن قاطع القيادة فيما ينفذ لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية واجبات نوعية مشتركة ضمن قاطع عمليات سامراء"، مبينا أن "الفرقة المدرعة التاسعة تقوم بعمليات بحث وتفتيش في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين، كما تباشر القوات الخاصة العراقية بعمليات أخرى واسعة جنوبي محافظة كركوك".

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