2022/04/23 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_موسى_البناء الإنسان عندما يموت على دُفعات! قَد يُرى الموت كنهاية حياة، أو كبداية حياة مِن شكلٍ آخر في بُعد ميتافيزيقي آخر، في كلتي الحالتين فإن الموت يبدو وكأنه مرحلة من خطوة واحدة فقط، لكن إعمال بعض التفلسف يجعل الأمر يبدو مِن منظور مختلف متعدد المراحل؛ حيث يكون الموت خاتمة مراحل موت أصغر وأبسط تسبقه.



نحن لا نموت دفعة واحدة! نحن نعايش الموت في عدة أشكال وأطوار. ولعلنا نتناول بعض أبرز هذه الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما نموت على مراحل - حسين موسى البناء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما نموت على مراحل - حسين موسى البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).