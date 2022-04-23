الراقصة والرجعي ياسين العمري - عبد الهادي مصطفى

2022/04/23 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الهادي_مصطفى لن نجعل للبشر وصاية تراقب الناس على المعصية والثواب وتدخلهم الجنة و النار أفتتح مقالتي المتواضعة في رد مستقطب على الرجعي المدعو ياسين العمري فيما قاله في شريط الفيديو في تعليقه على مسلسل يتناول موضوع الشيخة...



فصاحبنا اول ما وقع فيه كغيره من دعاة الرجعية هو التعميم في خطابه بالحديث عن جميع المغاربة كما لو عينوه ناطقا بإسمهم.



وهو أمر مرفوض بتاتا بالرغم من ان هناك بعض المناطق يمكن ان تستعر م ......





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