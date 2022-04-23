مرشح بايدن كسفير للسعودية.. ماذا نعلم عن مايكل راتني؟

2022/04/23 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بايدن الجمعة، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

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