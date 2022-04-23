قواعد أوروبية جديدة لمراقبة محتوى الإنترنت

2022/04/23 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في التكتل، إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد […]

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