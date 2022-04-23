متحدث سفارة السعودية بأمريكا يوضح أين تقف العلاقات بين الرياض وواشنطن

2022/04/23 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح فهد ناظر، المتحدث باسم سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، أين تقف العلاقات بين الدولتين وذلك في مقابلة إذاعية "بودكاست" أجراها على إذاعة سانت لويس الأمريكية.

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