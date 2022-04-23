زلزال قوي يضرب جنوب البوسنة

2022/04/23 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا (5.7 درجة)، ضرب جنوب البوسنة، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة.وأصيبت امرأة تبلغ الثامنة والعشرين من العمر، في منطقة ستولاك، جراء سقوط صخرة على منزلها وتوفيت لاحقا في المستشفى، في حين أصيب عدد آخر بجروح طفيفة، بينهم […]

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