2022/04/23 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_سيد_رصاص عكس مبدأ مونرو، الذي تبنته حكومة الولايات المتحدة عام 1823، شعور المرارة وإدارة الظهر من المهاجر للقارة الأميركية تجاه العالم الأوروبي القديم الذي غادره هو أو أجداده.



وقد كان المبدأ، الذي يقول بعزلة أميركا عن العالم القديم وتحصينها للعالم الجديد في وجه الأوروبيين، تعبيراً عن حيادية ما تجاه القارة العجوز واضطراباتها وحروبها.



عملياً، استمر مبدأ مونرو في التطبيق حتى يوم 6 نيسان 1917 عندما أعلنت ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوروبيون والنظرة التهميشية الأميركية - محمد سيد رصاص) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوروبيون والنظرة التهميشية الأميركية - محمد سيد رصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).