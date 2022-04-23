غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف بعد زيارته موسكو

2022/04/23 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل، بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، أمس الجمعة.وقالت الأمم المتحدة في بيان إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي، ووزير خارجيته، بعد زيارة له […]

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