2022/04/23 | 09:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.5 دولارات بما يعادل 4.92 %.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يغلق على خسارة اسبوعية بامثر من خمسة دولارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يغلق على خسارة اسبوعية بامثر من خمسة دولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).