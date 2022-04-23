صفقة مرتقبة لـ

2022/04/23 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم بريطانيا إرسال مجموعة من دبابات تشالنجر إلى بولندا مما يتيح للأخيرة منح أوكرانيا دبابات سوفيتية الصنع من طراز تي -72 لاستخدامها في قتال القوات الروسية الغازية، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

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