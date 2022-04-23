الحشد يعلن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية الارادة الصلبة في الانبار

2022/04/23 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، اليوم السبت، عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية “الإرادة الصلبة.وقال مصلح في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “انطلقت فجر هذا اليوم عملية الإرادة الصلبة الثانية بتوجيه من العمليات المشتركة وقيادة هيئة الحشد الشعبي وبتنسيق عال بين القوات الامنية والحشد وبتغطية من طيران الجيش […]

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