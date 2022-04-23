انفراجة تلوح بالافق .. الإطار التنسيقي يحدد توجهه بشأن تشكيل الحكومة - عاجل

2022/04/23 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم السبت، عن انفراجة تلوح بالافق ستفضي إلى تشكيل حكومة شراكة بين القوى السياسية وبتالي لابديل سوى التوافق السياسي بين الفرقاء .

وقال الهلالي لـ(بغداد اليوم ) ان "الكتلة الاكبر هي الكتلة الشيعية وهو استحقاق مكون كحال المكونين السني والكردي الذين يرشحون منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان وبتالي فأن الحكومة المقبلة يجب ان تنطلق من المكون الشيعي ويكون هو أساس تشكيلها".

وأضاف الهلالي ان "الكتل السياسية اذا أرادت الذهاب نحو حكومة أغلبية فعليها ان تهيئ نفسها للدورة المقبلة وليس من هذه الدورة فلا يجوز الإعلان بشكل مفاجئ بأن التوافقية انتهت وعليه فأن الدورة المقبلة ممكن ان يتم الاتفاق من الان بأن الحكومة التي ستولد بعد انتخابات 2026 هي التي تشكل وفق مبدأ الاغلبية حتى تعلم كل كتلة من الان ما لها وما عليها".

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